Война в Карабахе Азербайджан сообщил о гибели 12 мирных жителей в результате обстрелов

29 сентября, 2020, 21:13

В Азербайджане в результате военного конфликта в Нагорном Карабахе число погибших возросло до 12 человек, 35 мирных жителей получили ранения

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Отмечается, что в результате артиллерийских обстрелов с армянской стороны, были повреждены 66 домов мирных жителей.

Сообщается, что в результате военного конфликта в Нагорном Карабахе число погибших возросло до 12 человек. Еще 35 мирных жителей получили ранения различной тяжести.

Сейчас прокуратура проводит экспертизу для установления тяжести телесных повреждений, а также для оценки размера ущерба, причиненного гражданской инфраструктуре.

Организация Объединенных Наций призывает к допуска в зону конфликта в Нагорном Карабахе мониторинговой миссии ОБСЕ.

Азербайджан заявил об отражении атак противника на захваченные ранее тактические высоты.

Соединенные Штаты Америки призвали Арменией и Азербайджан к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению мирных переговоров.

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