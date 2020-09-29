Война в Карабахе Азербайджан сообщил о гибели 12 мирных жителей в результате обстрелов
29 сентября, 2020, 21:13
В Азербайджане в результате военного конфликта в Нагорном Карабахе число погибших возросло до 12 человек, 35 мирных жителей получили ранения
Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.
Отмечается, что в результате артиллерийских обстрелов с армянской стороны, были повреждены 66 домов мирных жителей.
Сообщается, что в результате военного конфликта в Нагорном Карабахе число погибших возросло до 12 человек. Еще 35 мирных жителей получили ранения различной тяжести.
Сейчас прокуратура проводит экспертизу для установления тяжести телесных повреждений, а также для оценки размера ущерба, причиненного гражданской инфраструктуре.
- Организация Объединенных Наций призывает к допуска в зону конфликта в Нагорном Карабахе мониторинговой миссии ОБСЕ.
- Азербайджан заявил об отражении атак противника на захваченные ранее тактические высоты.
- Соединенные Штаты Америки призвали Арменией и Азербайджан к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению мирных переговоров.
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