В Украине эксплуатируют 53 самолета Ан-26 в возрасте от 35 до 48 лет, - ГП "Антонов"
29 сентября, 2020, 21:21
После авиакатастрофы с военным самолетом Ан-26 стало известно, сколько самолетов этой модели эксплуатируются сейчас в Украине
Об этом сообщила пресс-служба ГП "Антонов" в Facebook.
На сегодня в Украине в эксплуатации 53 таких самолета: 24 в гражданской авиации и 29 - в государственной авиации. Самому старому - 48 лет и 5 месяцев, самому младшему - 35 лет и 1 месяц.
"Самолетам Ан-26 всех модификаций может быть установлен назначенный срок службы 50 лет", - отмечают в компании.
- Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуев Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту находились 27 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащих военной части.
- Днем 26 сентября был официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил, за его жизнь борются медики. То есть это все 27 человек, находившихся в самолете в момент падения.
- Министр обороны Украины Андрей Таран озвучил предварительные причины падения самолета АН-26.
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