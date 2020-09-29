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Espreso.tvОбществоВ Украине эксплуатируют 53 самолета Ан-26 в возрасте от 35 до 48 лет, - ГП "Антонов"

В Украине эксплуатируют 53 самолета Ан-26 в возрасте от 35 до 48 лет, - ГП "Антонов"

После авиакатастрофы с военным самолетом Ан-26 стало известно, сколько самолетов этой модели эксплуатируются сейчас в Украине

Об этом сообщила пресс-служба ГП "Антонов" в Facebook.

На сегодня в Украине в эксплуатации 53 таких самолета: 24 в гражданской авиации и 29 - в  государственной авиации. Самому старому - 48 лет и 5 месяцев, самому младшему - 35 лет и 1 месяц.

"Самолетам Ан-26 всех модификаций может быть установлен назначенный срок службы 50 лет", - отмечают в компании.

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