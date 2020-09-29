В повестке дня Рады нет постановления о местных выборах, - Разумков
Об этом Разумков заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина.
По его информации, этот вопрос не обсуждался и во время заседания фракции "Слуга народа".
"В повестке дня этого нет. Есть некоторые аспекты, которые влияют на позицию, которая была указана по сей день. Сегодня внести такие изменения в постановление - это поставить под сомнение весь избирательный процесс", - сказал Разумков.
Напомним, что местные выборы 25 октября не будут проводить в 18 общинах Донецкой и Луганской областей на подконтрольных Украине территориях.
В августе представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.
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