В Польше усилили карантин из-за роста инфицированных COVID-19
Об этом сообщает Onet.
Правительство Польши усилил карантин. Ограничения в Польше вводятся локально, а не по всей стране.
В "зеленой" зоне карантина количество людей на свадьбах сократится со 150 до 100. В "желтой" зоне лимит будет снижен с 100 до 75, а в "красной" зоне останется на уровне 50 человек.
В "красных" зонах также ограничивается работа предприятий общественного питания, баров и ресторанов. Они будут работать до 22:00.
"Это связано с тем, что летний сезон подходит к концу, и поэтому события переместятся на территорию", - сообщил министр здравоохранения Адам Недзельский.
Также обязательный масочный режим в общественных местах будет распространяться не только на "красную" зону, но и на "желтую".
"Я настоятельно подчеркиваю, что применение правила дезинфекции, дистанции и маски является механизмом социальной ответственности, который позволяет нам эффективно защищаться от пандемии", - подчеркнул Недзельский.
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