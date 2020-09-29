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Espreso.tvМирВ Польше усилили карантин из-за роста инфицированных COVID-19

В Польше усилили карантин из-за роста инфицированных COVID-19


фото: reuters
Правительство Польши усилило карантин из-за резкого роста заражения коронавирусом

Об этом сообщает Onet.

Правительство Польши усилил карантин. Ограничения в Польше вводятся локально, а не по всей стране.

В "зеленой" зоне карантина количество людей на свадьбах сократится со 150 до 100. В "желтой" зоне лимит будет снижен с 100 до 75, а в "красной" зоне останется на уровне 50 человек.

В "красных" зонах также ограничивается работа предприятий общественного питания, баров и ресторанов. Они будут работать до 22:00.

"Это связано с тем, что летний сезон подходит к концу, и поэтому события переместятся на территорию", - сообщил министр здравоохранения Адам Недзельский.

Также обязательный масочный режим в общественных местах будет распространяться не только на "красную" зону, но и на "желтую".

"Я настоятельно подчеркиваю, что применение правила дезинфекции, дистанции и маски является механизмом социальной ответственности, который позволяет нам эффективно защищаться от пандемии", - подчеркнул Недзельский.

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