В ОРДЛО подорвался российский офицер, - разведка
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны со ссылкой на Главное управление разведки.
Командование российско-оккупационных войск продолжает использовать перемирие для оборудования позиций почти по всей линии разграничения.
"На прошлой неделе наиболее интенсивные мероприятия по сооружению окопов и блиндажей противник осуществлял на Новоайдарском, Северодонецком, Кураховском, Торезском и Мариупольском направлениях", - говорится в сообщении.
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Кроме того, оккупанты устанавливали новые и восстанавливали существующие минно-взрывные заграждения, в том числе вблизи частных домов местного населения.
"27 сентября в результате подрыва на мине получил тяжелое ранение с потерей части нижней конечности один из недавно прибывших во время ротации российских офицеров", - добавили в ГУР.
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