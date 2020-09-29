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Espreso.tvОбществоВ ОРДЛО подорвался российский офицер, - разведка

В ОРДЛО подорвался российский офицер, - разведка


фото: pressjfo.news
27 сентября на оккупированном Донбассе подорвался один из российских офицеров

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны со ссылкой на Главное управление разведки.

Командование российско-оккупационных войск продолжает использовать перемирие для оборудования позиций почти по всей линии разграничения.

"На прошлой неделе наиболее интенсивные мероприятия по сооружению окопов и блиндажей противник осуществлял на Новоайдарском, Северодонецком, Кураховском, Торезском и Мариупольском направлениях", - говорится в сообщении.

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Кроме того, оккупанты устанавливали новые и восстанавливали существующие минно-взрывные заграждения, в том числе вблизи частных домов местного населения.

"27 сентября в результате подрыва на мине получил тяжелое ранение с потерей части нижней конечности один из недавно прибывших во время ротации российских офицеров", - добавили в ГУР.

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