В ОРДЛО подорвался российский офицер, - разведка

29 сентября, 2020, 16:00

27 сентября на оккупированном Донбассе подорвался один из российских офицеров

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны со ссылкой на Главное управление разведки.

Командование российско-оккупационных войск продолжает использовать перемирие для оборудования позиций почти по всей линии разграничения.

"На прошлой неделе наиболее интенсивные мероприятия по сооружению окопов и блиндажей противник осуществлял на Новоайдарском, Северодонецком, Кураховском, Торезском и Мариупольском направлениях", - говорится в сообщении.

Читайте также: Параллельно с "Кавказ-2020": оккупанты в ОРДЛО проводят военные учения, - разведка

Кроме того, оккупанты устанавливали новые и восстанавливали существующие минно-взрывные заграждения, в том числе вблизи частных домов местного населения.

"27 сентября в результате подрыва на мине получил тяжелое ранение с потерей части нижней конечности один из недавно прибывших во время ротации российских офицеров", - добавили в ГУР.