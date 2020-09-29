В НХЛ определился обладатель Кубка Стэнли
29 сентября, 2020, 08:52
В Национальной хоккейной лиге "Тампа-Бэй Лайтнинг" победила "Даллас Старз" в финальной серии и стала обладателем Кубка Стэнли
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Тампа" победила "Даллас" в шестом матче 2:0 и выиграла финальную серию со счетом 4:2.
Команда второй раз в истории стала обладателем Кубка Стэнли. Впервые "Лайтнинг" выиграли главный трофей НХЛ в 2004 году.
В нынешнем плей-офф "Тампа" на пути к финалу одолела "Коламбус" (4:1), "Бостон" (4:1) и "Айлендерс" (4:2).
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