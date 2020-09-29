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Espreso.tvСпортВ НХЛ определился обладатель Кубка Стэнли

В НХЛ определился обладатель Кубка Стэнли


фото: Getty Images
В Национальной хоккейной лиге "Тампа-Бэй Лайтнинг" победила "Даллас Старз" в финальной серии и стала обладателем Кубка Стэнли

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Тампа" победила "Даллас" в шестом матче 2:0 и выиграла финальную серию со счетом 4:2.

Команда второй раз в истории стала обладателем Кубка Стэнли. Впервые "Лайтнинг" выиграли главный трофей НХЛ в 2004 году.

В нынешнем плей-офф "Тампа" на пути к финалу одолела "Коламбус" (4:1), "Бостон" (4:1) и "Айлендерс" (4:2).

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