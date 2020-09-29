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Espreso.tvОбществоВ мире от коронавируса умерли больше миллиона человек

В мире от коронавируса умерли больше миллиона человек


фото: Reuters
По состоянию на утро 29 сентября в мире насчитывается более миллиона смертей от COVID-19

Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса, передает Эспрессо.TV.

Больше всего умерших - более 205 тыс. - зафиксировали в США. На втором месте по смертности Бразилия (142 тыс.).

В Индии 95,5 тыс. жертв коронавируса.

В этих же странах наибольшее количество больных: 7,1 млн в США, 6 млн в Индии и 4,7 млн в Бразилии.

Россия с 1,15 млн больных - на четвертом месте по количеству больных. На четвертом месте по количеству умерших - Мексика с 76 тыс. человек.

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