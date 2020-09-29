В Киеве задержали группу мужчин, которые истязали бездомных и выкладывали видео в сеть

29 сентября, 2020, 16:58

Киевские правоохранители сообщили о подозрении трем мужчинам, которые издевались и пытали бездомных

Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

По данным следствия, они совершили преступления в период с 15 августа по 5 сентября на территории заброшенного дома на улице Обсерваторной.

"Трое мужчин, зная, что бездомные устроили себе временную ночевку в этом доме, ночью проникали в помещение и выбирали жертву, над которой потом издевались. Злоумышленники сначала представлялись правоохранителями, после чего сразу распыляли в лицо потерпевшим перечный газ, чтобы дезориентировать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники избивали бездомных, а потом выкладывали видео в Telegram-канал.

В одном из эпизодов после нападения на бездомного злоумышленники также отобрали у него мобильный телефон и 1000 гривен.

"После этого начинали их жестоко избивать, нанося удары руками и ногами, а также деревянной битой или кирпичом. На просьбы пострадавших не трогать их, злоумышленники не реагировали. Более того, свои действия они снимали на мобильный телефон и в дальнейшем выкладывали запись в Telegram-канал", - говорится в сообщении.

Мужчин задержали 29 сентября. Подозреваемыми оказались местные жители в возрасте от 20 до 42 лет. Сейчас задержанным сообщили о подозрении в ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 353, ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об аресте.