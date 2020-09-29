В Киеве за сутки выявлено более 400 случаев COVID-19

29 сентября, 2020, 10:41

Положительные результаты тестов на COVID-19 в городе Киеве за сутки 28 сентября выявили у 416 человек

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в Telegram.

"За прошедшие сутки вирус обнаружили у 416 человек. Из них 38 - дети. 4 больных умерли. В целом коронавирус унес жизни 373 киевлян. На сегодня в столице уже 22 559 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Заболели:

214 женщин в возрасте от 20 до 91 года

164 мужчины в возрасте от 19 до 90 лет

19 девочек от 1 до 16 лет и 19 мальчиков от 2 лет до 16.

Мэр города отметил, что за сутки болезнь обнаружили, в частности, у 11 медиков.

"Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 53 пациента. Остальные на самоизоляции, под контролем врачей", - подчеркнул Кличко.

"Выздоровели за минувшие сутки 48 человек. Всего коронавирус одолели 6553 жителя Киева. Больше всего случаев заболевания в Деснянском районе - 71, в Шевченковском районе - 55 и в Дарницком районе - 52 случая", - добавил он.

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