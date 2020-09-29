В Киеве состоялся Марш памяти к годовщине расстрелов в Бабьем Яру

29 сентября, 2020, 18:56

Во вторник, 29 сентября, в Киеве провели Марш памяти к годовщине расстрелов нацистами евреев в Бабьем Яру

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В акции приняли участие несколько сотен человек. Участники прошли тем же маршрутом, которым прошли жертвы преступления в 1941 году.

Главной целью акции было почтить память убитых и не позволить забыть о событиях тех времен

Организаторы принесли ведро камней чтобы люди насытили их своим теплом и оставили у мемориала. Участники принесли цветы, раввины прочитали поминальные молитвы, отметив, что буду ходить по этому пути пока смогут.

К акции присоединились как родственники погибших, так и неравнодушные граждане.

29-30 сентября 1941 нацисты осуществили в оккупированном Киеве массовый расстрел безоружного гражданского населения. Всего в период с 29 сентября по 11 октября 1941 оккупанты убили более 50 тыс. человек - почти все еврейское население Киева.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb