В Киеве состоялся Марш памяти к годовщине расстрелов в Бабьем Яру
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В акции приняли участие несколько сотен человек. Участники прошли тем же маршрутом, которым прошли жертвы преступления в 1941 году.
Главной целью акции было почтить память убитых и не позволить забыть о событиях тех времен
Организаторы принесли ведро камней чтобы люди насытили их своим теплом и оставили у мемориала. Участники принесли цветы, раввины прочитали поминальные молитвы, отметив, что буду ходить по этому пути пока смогут.
К акции присоединились как родственники погибших, так и неравнодушные граждане.
29-30 сентября 1941 нацисты осуществили в оккупированном Киеве массовый расстрел безоружного гражданского населения. Всего в период с 29 сентября по 11 октября 1941 оккупанты убили более 50 тыс. человек - почти все еврейское население Киева.
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