В Киеве легковушка сбила насмерть мужчину
29 сентября, 2020, 22:21
В Киеве, в Днепровском районе, на улице Братиславской автомобиль сбил мужчину насмерть
Об этом сообщают Вартови.Еспресо
Kia Cerato двигался по улице Братиславской в направлении проспекта Гагарина.
По словам свидетелей, мужчина решил перебежать проезжую часть, разделенную ограждением и трамвайными путями.
Машина снесла человека в крайней правой полосе. Травмы, полученные пешеходом, оказались несовместимыми с жизнью - медики констатировали смерть пострадавшего. Мужчине было 40 лет. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
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