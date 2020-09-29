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Espreso.tvОбществоВ Киеве легковушка сбила насмерть мужчину

В Киеве легковушка сбила насмерть мужчину

В Киеве, в Днепровском районе, на улице Братиславской автомобиль сбил мужчину насмерть

Об этом сообщают Вартови.Еспресо

Kia Cerato двигался по улице Братиславской в направлении проспекта Гагарина.

По словам свидетелей, мужчина решил перебежать проезжую часть, разделенную ограждением и трамвайными путями.

Машина снесла человека в крайней правой полосе. Травмы, полученные пешеходом, оказались несовместимыми с жизнью - медики констатировали смерть пострадавшего. Мужчине было 40 лет. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

 

 

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