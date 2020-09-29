В Кривом Роге железнодорожники начали забастовку из-за нарушения законодательства об оплате и условиях труда

29 сентября, 2020, 19:53

Железнодорожники Криворожского локомотивного депо 29 сентября начали акцию протеста

Об этом Радио Свобода рассказал председатель первичной профсоюзной организации Свободного профсоюза железнодорожников Украины Криворожского депо Вячеслав Федоренко.

"Работники заявили, что создалась ситуация, которая угрожает безопасности движения и охране труда. Локомотивные бригады депо не принимают локомотивы в эксплуатацию, обнаруживают технические неисправности локомотивов и вагонов, которыми перевозят грузы. Подвижной состав нуждается в ремонте, как того требует инструкция по охране труда. Цель этой акции - донести до общественности и работодателя, что с нашими правами надо считаться, и сплотить коллектив для дальнейшей борьбы за наши права", - сказал Вячеслав Федоренко.

Еще 17 сентября представители профсоюза локомотивного депо в открытом обращении заявили о нарушении трудового законодательства об оплате труда, условий труда и пенсионного обеспечения. Они определили срок - до 29 сентября, когда должны быть выполнены их требования по оплате труда и улучшении условий работы. Среди главных требований рабочих к руководству Укрзализныци - 25-процентное повышение заработной платы и ремонт устаревшего подвижного состава.

Рабочие депо объявили так называемую итальянскую забастовку, которая предусматривает тщательное и скрупулезное, до мелочей, соблюдение работниками всех должностных инструкций.