В Кривом Роге железнодорожники начали забастовку из-за нарушения законодательства об оплате и условиях труда
Об этом Радио Свобода рассказал председатель первичной профсоюзной организации Свободного профсоюза железнодорожников Украины Криворожского депо Вячеслав Федоренко.
"Работники заявили, что создалась ситуация, которая угрожает безопасности движения и охране труда. Локомотивные бригады депо не принимают локомотивы в эксплуатацию, обнаруживают технические неисправности локомотивов и вагонов, которыми перевозят грузы. Подвижной состав нуждается в ремонте, как того требует инструкция по охране труда. Цель этой акции - донести до общественности и работодателя, что с нашими правами надо считаться, и сплотить коллектив для дальнейшей борьбы за наши права", - сказал Вячеслав Федоренко.
Еще 17 сентября представители профсоюза локомотивного депо в открытом обращении заявили о нарушении трудового законодательства об оплате труда, условий труда и пенсионного обеспечения. Они определили срок - до 29 сентября, когда должны быть выполнены их требования по оплате труда и улучшении условий работы. Среди главных требований рабочих к руководству Укрзализныци - 25-процентное повышение заработной платы и ремонт устаревшего подвижного состава.
Рабочие депо объявили так называемую итальянскую забастовку, которая предусматривает тщательное и скрупулезное, до мелочей, соблюдение работниками всех должностных инструкций.
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