В Харьковском облсовете - вспышка коронавируса: заболел председатель, депутаты и чиновники

29 сентября, 2020, 20:09

Председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов заболел COVID-19 и находится в больнице, всего в совете коронавирус обнаружили примерно у 20 человек

Об этом сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина" начальник отдела по работе с общественностью и СМИ Харьковского облсовета Владимир Дягилев.

"Сейчас у нас есть информация о том, что примерно в 20 человек (депутатов и сотрудников аппарата) диагноз подтвержден или симптомы COVID-19. В последнем случае люди на самоизоляции, ожидают результатов тестов", - сказал он.