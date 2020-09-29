В Харьковском облсовете - вспышка коронавируса: заболел председатель, депутаты и чиновники
29 сентября, 2020, 20:09
Председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов заболел COVID-19 и находится в больнице, всего в совете коронавирус обнаружили примерно у 20 человек
Об этом сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина" начальник отдела по работе с общественностью и СМИ Харьковского облсовета Владимир Дягилев.
"Сейчас у нас есть информация о том, что примерно в 20 человек (депутатов и сотрудников аппарата) диагноз подтвержден или симптомы COVID-19. В последнем случае люди на самоизоляции, ожидают результатов тестов", - сказал он.
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