В день местных выборов Украина перейдет на зимнее время

Об этом сообщает Департамент технического регулирования и метрологии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"25 октября 2020 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время действует постановление Кабмина от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины».

Справка: С учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство Украины постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1 час назад.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на воскресенье, 25 октября

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