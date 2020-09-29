Украинский боксер намекнул на переход в новую весовую категорию

29 сентября, 2020, 19:41

Украинский боксер Виктор Постол не исключает переход в полусреднюю весовую категорию ради боя с Мэнни Пакьяо

Об этом сообщает " Чемпион ".

В полусреднем весе бьюьться боксеры до 66,7 кг.

"Сам пока не могу ответить на вопрос о следующем бою. Не исключаю переход в категорию 66 кг. Там и гонорары растут, и тяжелее бои, и больнее бьют. С кем хочу боксировать? Не раз говорил, что хочется провести бой с Мэнни Пакьяо, но понимаю, что это скорее всего невозможно. А так хочется встретится с Райаном Гарсией, с тем же Шоном Портером. Так, в принципе, со всеми топовыми боксерами", - отметил Постол.

В последнем бою, который состоялся в конце августа, украинец по очкам проиграл Хосе Рамиресу. Поражение лишило Постола возможности стать чемпионом WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

В ноябре прошлого года Постол вышел на первое место в рейтинге WBC в первом полусреднем весе.