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Espreso.tvЭкономикаУкраина упростила условия иммиграции для иностранных ІТ-специалистов

Украина упростила условия иммиграции для иностранных ІТ-специалистов


фото: ukrinform
Минэкономики упростило процедуру иммиграции для иностранных ІТ-специалистов, желающих работать в Украине

Об этом сообщает Офис эффективного регулирования (BRDO).

Согласно сообщению, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало изменения в приказ от 19 марта 2020 года №283, упрощающие процедуру иммиграции для иностранных специалистов, желающих работать в Украине.

Отмечается, что в обновленной редакции перечень профессий, представители которых имели право на получение разрешения на иммиграцию, расширился до 23 с 10. Это позволит привлечь больше иностранных IT-специалистов, которые смогут работать в украинских IT-компаниях.

Кроме того, устанавливаются обязательные и дополнительные требования к квалификации IT-работников. Так, обязательное требование наличия подтвержденного опыта работы должно дополняться по крайней мере одним из дополнительных требований: размер дохода по профессии за прошедший календарный год, наличие высшего специализированного образования или наличие всемирно признанных сертификатов в данной области.

При этом требования к минимальному подтвержденного опыта работы в новом приказе уменьшены с семи до трех лет.

Также, по информации BRDO, новый приказ устанавливает неисчерпаемый перечень документов, которые могут подтверждать опыт работы, а также определяет общие требования к оформлению таких документов.

Кроме того, отныне размеры квот будут устанавливаться не к отдельной профессии, а к категории профессий, что позволит в течение года сглаживать дисбаланс различных профессий в IT.

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