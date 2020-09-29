Таран: Заявление Фокина, что войны с Россией нет - это позиция президента Зеленского

29 сентября, 2020, 17:43

Заявление представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина, что на Донбассе не идет война с Российской Федерацией - это позиция президента Украины Владимира Зеленского

Такое мнение высказал политолог Сергей Таран в эфире программы Содержательно с Кристиной Яцкив на телеканале Еспресо.

"Нет никакого Фокина с его собственной позицией. Так же как у любого посла любой страны нет собственной позиции. Потому что посол отражает позицию страны. Так же у адвоката, который идет в суд, нет собственной позиции. Есть его позиция как адвоката, которая заключается в том, что надо защищать своего подсудимого независимо, что он о нем думает", - отметил политолог.

Сергей Таран добавил: "Так же и сейчас нет никакого Фокина. Есть представитель Зеленского в переговорной группе, который отражает позицию президента Зеленского. Если бы это было не так, то тогда бы Зеленский уже давным-давно уволил бы этого Фокина. Ну, если он говорит от себя, если у него есть какая-то своя собственная позиция, которая подставляет власть. Ну, наверное его надо поменять".

Таран акцентировал внимание на том, что оснований уволить Фокина из ТКГ было достаточно, но президент Зеленский почему-то этого не сделал: "Оснований было очень много. И что? Ничего. Значит эта позиция Зеленского устраивает. Значит так видит процесс мира украинская власть: с такими позициями, с такой кашей в голове. С такой предательской позицией, которая приведет к тому, что Украина окажется в тупике".

Политолог также отметил, что слова Фокина являются заявлениями государства Украина и именно так их воспринимает международное сообщество: "Нет, Зеленский не троллит Россию. Он троллит наших международных партнеров. Они слышат позицию Украины - официальную позицию Украины. Они знают, что представитель Украины официально, от имени Украины заявляет, что не видит доказательств агрессии Российской Федерации. Что они должны сделать? Наверное отменить санкции против РФ. Если даже представитель Украины говорит, что нет никакой войны, а есть какой-то внутренний конфликт, то при чем тут Россия?"

Таран добавил, что заявлениями Витольда Фокина и назначением Тищенко членом парламентской законодательной группы по Донбассу президент Зеленский подставляет Украину на международной арене: "На самом деле президент троллит Украину. Потому что он подставляет Украину. Он выставляет Украину абсолютно некомпетентной, непрофессиональной страной, которая способна сдавать свои интересы. И мы видим, как на переговорных группах наши представители сдают одну позицию за другой".