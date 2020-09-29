Ставка "легализации" наличных составит 18%: Гетманцев назвал основные новации проекта закона о налоговой амнистии
Об этом пишет Экономическая Правда.
"Параметры амнистии: 5% - общая ставка 9% - повышенная ставка на активы, которые находятся за границей, 18% на наличные", - цитирует пресс-служба слова Гетманцева.
Он отметил, что концепт амнистии полностью согласован и "теперь все зависит только от Офиса президента".
По словам Гетманцева, законопроект предусматривает, что срок, в течение которого налогоплательщики смогут легализовать свои средства, составит 9 месяцев.
"Мы хотим ее закончить в 2021 году", - добавил Гетманцев.
В издании отметили, что, по мнению Гетманцева, стимулом показать свое истинное имущество и реальные активы должно стать введение автоматического обмена налоговой информацией и плана противодействия размыванию базы (BEPS).
Кроме этого, законопроектом предусмотрено, что декларации, которые налогоплательщики обнародуют в налоговой амнистии, нельзя будет использовать в суде в качестве доказательств по другим делам.
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