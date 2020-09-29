Соперник Ломаченко пообещал повторить достижение Тайсона

29 сентября, 2020, 10:55

Соперник украинца Василия Ломаченко американец Теофимо Лопес пообещал повторить достижение соотечественника Майка Тайсона и попасть в Международный зал боксерской славы в 23 года

Об этом сообщает vRINGe.com.

По словам Лопеса, он в 23 года станет абсолютным чемпионом мира, что откроет ему путь в Международный зал боксерской славы.

"Я поставил себе цель стать абсолютным чемпионом мира. И до нее остался лишь один шаг. Цель - попасть в Международный зал боксерской славы? Да, и сделаю это в 23 года, как сделал Майк Тайсон. Точно знаю, что победа над Ломаченко автоматически является моим входным билетом туда", - убежден Лопес.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко - обладатель титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

24 сентября Василий Ломаченко перед боем с Теофимо Лопесом заявил, что устал от бокса.

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