Рада в первом чтении поддержала запуск электронной системы для проведения концессии
Решение поддержали 226 народных депутатов, передает Еспресо.TV.
Согласно тексту пояснительной записки к проекту закона документ предлагает перенести введение Электронной торговой системы (ЕТС) для проведения концессионных торгов с 1 октября 2020-го на 1 января 2022 года.
"На сегодняшний день в мире не существует аналогов таких электронных торговых систем, обеспечивающих проведение концессионных конкурсов, и отсутствует практика управления ими. С целью поиска оптимального технического решения по созданию ЕТС Минэкономики проводятся консультации с международными финансовыми организациями и продолжается поиск возможных вариантов реализации", - говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что, учитывая потребность в существенных затратах времени и привлечения донорской помощи для исследования и технической реализации системы, учитывая обеспечение надлежащей защиты информации, возникает необходимость отсрочки положений закона, которые регулируют использование ЕТС.
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