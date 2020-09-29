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Espreso.tvЭкономикаРада в первом чтении поддержала запуск электронной системы для проведения концессии

Рада в первом чтении поддержала запуск электронной системы для проведения концессии


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №3961 об отсрочке запуска электронной системы для проведения концессионного конкурса до 1 января 2022 года

Решение поддержали 226 народных депутатов, передает Еспресо.TV.

Согласно тексту пояснительной записки к проекту закона документ предлагает перенести введение Электронной торговой системы (ЕТС) для проведения концессионных торгов с 1 октября 2020-го на 1 января 2022 года.

"На сегодняшний день в мире не существует аналогов таких электронных торговых систем, обеспечивающих проведение концессионных конкурсов, и отсутствует практика управления ими. С целью поиска оптимального технического решения по созданию ЕТС Минэкономики проводятся консультации с международными финансовыми организациями и продолжается поиск возможных вариантов реализации", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что, учитывая потребность в существенных затратах времени и привлечения донорской помощи для исследования и технической реализации системы, учитывая обеспечение надлежащей защиты информации, возникает необходимость отсрочки положений закона, которые регулируют использование ЕТС.

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