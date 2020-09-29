Рада поддержала в первом чтении повышение штрафов за торговлю электронными сигаретами без лицензии

29 сентября, 2020, 14:55

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона №3628 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах"

Принятие проекта закона поддержали 272 народных депутата, передает Еспресо.ТV.

Согласно тексту документа, он предлагает распространить на электронные сигареты все ограничения, которые действуют для обычных сигарет.

При этом предлагается усилить административную ответственность за нарушение правил торговли электронными сигаретами и жидкостями, которые используются в электронных сигаретах, путем увеличения штрафа со 100-1000 до 400-1400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, закон предлагает ввести с 1 января 2021 года запрет на продажу электронных сигарет и жидкостей к ним несовершеннолетним, а также предоставить местным властям право запрещать использование электронных сигарет в определенных местах.

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Источник: https://biz.censor.net/n3221796



Источник: https://biz.censor.net/n3221796