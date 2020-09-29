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Espreso.tvМир"Военного решения нагорно-карабахского конфликта нет" США призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия

"Военного решения нагорно-карабахского конфликта нет" США призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия

Соединенные Штаты Америки призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению мирных переговоров

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ по ситуации в Нагорном Карабахе и боевых действий между Арменией и Азербайджаном, сообщает Укринформ.

"США глубоко обеспокоены сообщениями о широкомасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в регионе Нагорного Карабаха, привели к большому количеству смертей, в том числе среди мирного населения. Мы присоединяемся к сопредседателей Минской группы и широкой международной общественности в их решительном осуждении этой эскалации насилия и призываем всех причастных немедленно прекратить военные действия. Мы выражаем свои соболезнования семьям погибших и раненых", - отметил он.

Гилмор призвал Арменией и Азербайджан "немедленно прекратить бои и как можно скорее и без предварительных условий вернуться за стол переговоров".

"Заместитель госсекретаря США Бегун уже обратился к министрам иностранных дел Армении и Азербайджана с призывом к деэскалации и использования существующих прямых каналов связи между ними для предотвращения дальнейшей эскалации", - отметил он.

Также он призвали стороны немедленно принять меры для уменьшения напряженности, "обеспечить пропорциональность мер безопасности и уважать международное право человека".

Гилмор заявил, что США убеждены, что "участие в эскалации насилия со стороны любой внешней стороны лишь усилит региональную напряженность".

"Военного решения нагорно-карабахского конфликта нет", - добавил он.

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