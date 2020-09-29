"Слуга народа" и ОПЗЖ срывают расследование срыва спецоперации по "вагнеровцам", - Гончаренко

29 сентября, 2020, 15:08

По словам нардепа от фракции "ЕС" Алексея Гончаренко депутаты-"слуги" и нардепы ОПЗЖ "синхронно" не подали членов для ВСК Рады по расследованию возможного срыва спецоперации

Об этом написал нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram.

"Слуги народа" и ОПЗЖ синхронно пытаются скрыть госизмену и срывают расследование срыва спецоперации по "вагнеровцам", - заявил нардеп в выступлении.

"Три красноречивых момента. Именно фракции "слуг" и ОПЗЖ не подали свои кандидатуры в ВСК, чем продолжают затягивать весь процесс. Раз. Руководство парламента отказывалось сегодня ставить на рассмотрение Рады петицию, которую подписали более 25 тысяч граждан Украины по инициативе родственников погибших на Донбассе военных. Хотя было обязано это сделать. Два. Только после того, как взяли перерыв, по инициативе фракций ЕС и Голоса, вопрос такой внесли на рассмотрение парламента. Три", - отметил политик.

По его словам, монобольшинство "больше не скрывает свою новую "монокоалицию" с ОПЗЖ".

"Они вместе пытаются скрыть факт срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев", участников военных преступлений на Донбассе. Но мы обязательно доведем это дело до конца", - подчеркнул Алексей Гончаренко.

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