"Откровенно работает на страну-агрессора": Евросолидарнисть требует открыть в отношении Фокина дело о государственной измене

29 сентября, 2020, 21:57

Партия "Европейская солидарность" обратилась в СБУ и ГБР с требованием открыть дело о госизмене из-за заявления Фокина

Об этом написала в Facebook.

"Европейская солидарность" обращается к СБУ и ГБР с требованием немедленно открыть уголовное производство по факту государственной измены, ст.110-111 УК Украины относительно Фокина, который откровенно работает на страну-агрессора, а не на мирное урегулирование", - заявила Геращенко.

Она добавила, что все участники ТКГ получали документы в МИД Украины.

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"В ТКГ нет личных бздур, переговорщики перед каждым заседанием ТКГ получают директивы. Под подпись. От МИД. По крайней мере, так было в предыдущие годы, когда в переговорную группу входили не клоуны. А МИД сопровождал процесс, и не играл в страуса. Кстати, где заявления МИД по Фокину Как теперь нашим дипломатам в ООН, СЕ, на всех площадках доказывать факт российского присутствия, если официальные переговорщики его не замечают?" - подчеркнула нардепка.

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Она написала, что нет и реакции самого Зеленского, "значит, это и его позиция".

"Есть реакция Авакова. Силовіе и специальные структуры, если они еще существуют в стране, должны немедленно возбудить уголовное дело по статье 111 УК. Это государственная измена. Плевать на могилы тысяч наших погибших от рук русских оккупантов воинов - это предательство", - подытожила Геращенко .