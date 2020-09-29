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Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Арсеналом"

"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Арсеналом"


фото: Getty Images
В 3-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" победил на своем поле "Арсенал"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет был открыт на 25-й минуте - за "Арсенал" забил Александр Ляказетт. Через несколько минут "Ливерпуль" восстановил равновесие благодаря голу Садио Мане. На 34-й минуте команду Юргена Клоппа вывел вперед Эндрю Робертсон.

В конце матча Диогу Жота забил за ливерпульцев еще один гол и установил итоговый результат.

"Ливерпуль" победил "Арсенал" 3:1, набрал 9 очков и занимает третье место. У "Арсенала" 5 пунктов, он идет пятым.

Чемпионат Англии

3-й тур

28 сентября

"Ливерпуль" - "Арсенал" 3:1

Голы: Мане, 28 Робертсон, 34, Жота, 88 - Ляказетт, 25

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