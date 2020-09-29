"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Арсеналом"
29 сентября, 2020, 08:13
В 3-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" победил на своем поле "Арсенал"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Счет был открыт на 25-й минуте - за "Арсенал" забил Александр Ляказетт. Через несколько минут "Ливерпуль" восстановил равновесие благодаря голу Садио Мане. На 34-й минуте команду Юргена Клоппа вывел вперед Эндрю Робертсон.
В конце матча Диогу Жота забил за ливерпульцев еще один гол и установил итоговый результат.
"Ливерпуль" победил "Арсенал" 3:1, набрал 9 очков и занимает третье место. У "Арсенала" 5 пунктов, он идет пятым.
Чемпионат Англии
3-й тур
28 сентября
"Ливерпуль" - "Арсенал" 3:1
Голы: Мане, 28 Робертсон, 34, Жота, 88 - Ляказетт, 25
- 27 сентября в 3-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" проиграл на своем поле "Лестеру" 2:5.
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