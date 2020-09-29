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Espreso.tvСпорт"Динамо" - "Гент": стартовые составы на решающий матч в Лиге чемпионов

"Динамо" - "Гент": стартовые составы на решающий матч в Лиге чемпионов


фото: fcdynamo.kiev.ua
Сегодня, 29 сентября, в плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" сыграет дома против "Гента"
Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первый матч "Гент" - "Динамо" завершился со счетом 2:1 в пользу киевского клуба.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевляне со счетом 2:0 прошли нидерландский АЗ, а бельгийцы победили австрийский "Рапид" (2:1).

До 2020-го года команды дважды встречались между собой в 2010-м. Также в квалификации Лиги чемпионов. Тогда "Динамо" дважды победило соперника 3:0 в Киеве и 1:3 в Генте.

Лига чемпионов

Плей-офф квалификации ответный матч

29 сентября, вторник

"Динамо" (Украина) - "Гент" (Бельгия) (первый матч 2:1)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Жерсон, Буяльский, Де Пена, Супряга

Запасные: Бойко, Сирота, Шепелев, Андриевский, Цыганков, Вербич, Соль

"Гент": Руфь, Кастро-Монтес, Пластун, Нгаду-Нгаджи, Фортуна, Овусу, Дорш, Букари, Кляйндинст, Ньянгбо, Депуатр

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

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