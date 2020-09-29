"Динамо" - "Гент": Где и когда смотреть решающий матч в Лиге чемпионов

29 сентября, 2020, 07:07

Сегодня, 29 сентября, в плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" сыграет дома против "Гента"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первый матч "Гент" - "Динамо" завершился со счетом 2: 1 в пользу киевского клуба.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевляне со счетом 2:0 прошли нидерландский АЗ, а бельгийцы победили австрийский "Рапид" (2:1).

До 2020 года команды дважды встречались между собой в 2010-м. Также в квалификации Лиги чемпионов. Тогда "Динамо" дважды победило соперника 3:0 в Киеве и 1:3 в Генте.

Лига чемпионов

Плей-офф квалификации ответный матч

29 сентября, вторник

"Динамо" (Украина) - "Гент" (Бельгия)

Первый матч 2:1

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 22:00

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