"Динамо" - "Гент": Где и когда смотреть решающий матч в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Первый матч "Гент" - "Динамо" завершился со счетом 2: 1 в пользу киевского клуба.
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевляне со счетом 2:0 прошли нидерландский АЗ, а бельгийцы победили австрийский "Рапид" (2:1).
До 2020 года команды дважды встречались между собой в 2010-м. Также в квалификации Лиги чемпионов. Тогда "Динамо" дважды победило соперника 3:0 в Киеве и 1:3 в Генте.
Лига чемпионов
Плей-офф квалификации ответный матч
29 сентября, вторник
"Динамо" (Украина) - "Гент" (Бельгия)
Первый матч 2:1
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- 23 сентября "Динамо" победило в гостях "Гент" со счетом 2:1.
- 24 сентября стало известно, что Мирча Луческу побил рекорд Валерия Лобановского по количеству еврокубковых матчей во главе украинских клубов.
- 28 сентября главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что в ответном матче против "Гента" нужно забыть счет первой встречи.
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