Приложу все усилия, чтобы реализовать этот проект, - Кличко о музее трагедии Бабьего Яра, который делает Хржановский
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своих страницах в социальных сетях. Сообщение посвящено годовщине трагедии Бабьего Яра.
Кличко напомнил, что по оценкам историков, за годы Второй мировой войны в Бабьем Яру были убиты и захоронены более 100 тысяч людей разных национальностей.
"Большинство замученных были евреями. С тех пор Бабий Яр стал одним из символов Холокоста, ужасного преступления нацистов против человечества", - написал Кличко.
В своей заметке он коснулся также вопроса постройки в районе Бабьего Яра мемориала.
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"Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в Киеве будет создан. И он будет такого же уровня, как Яд Вашем в Иерусалиме и Мемориал Холокоста в Вашингтоне. И я, как мэр Киева, приложу все усилия, чтобы реализовать этот проект", - заявил Кличко.
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- Напомним, что ранее о поддержке проекта с участием скандального российского режиссера Ильи Хржановского заявил президент Владимир Зеленский. Этот проект является альтернативным государственному проекту мемориала в Бабьем Яру и создается при поддержке группы бизнесменов из РФ.
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