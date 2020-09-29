Приложу все усилия, чтобы реализовать этот проект, - Кличко о музее трагедии Бабьего Яра, который делает Хржановский

29 сентября, 2020, 10:15

Киевская власть заявляет, что "приложит все усилия" для поддержки проекта мемориала в Бабьем Яру, в котором участвует российский режиссер Илья Хржановский

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своих страницах в социальных сетях. Сообщение посвящено годовщине трагедии Бабьего Яра.

Кличко напомнил, что по оценкам историков, за годы Второй мировой войны в Бабьем Яру были убиты и захоронены более 100 тысяч людей разных национальностей.

"Большинство замученных были евреями. С тех пор Бабий Яр стал одним из символов Холокоста, ужасного преступления нацистов против человечества", - написал Кличко.

В своей заметке он коснулся также вопроса постройки в районе Бабьего Яра мемориала.

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"Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в Киеве будет создан. И он будет такого же уровня, как Яд Вашем в Иерусалиме и Мемориал Холокоста в Вашингтоне. И я, как мэр Киева, приложу все усилия, чтобы реализовать этот проект", - заявил Кличко.

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