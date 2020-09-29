Победитель Лиги чемпионов заразился коронавирусом
Об этом сообщает официальный сайт "Ливерпуля".
Тьяго был отправлен на карантин соответствии с медицинскими рекомендациями. Подробная информация о его состоянии пока не сообщается.
"Клуб планирует и дальше придерживаться все протоколы, касающиеся COVID-19. Тьяго будет находиться на самоизоляции столько, сколько потребуется", - говорится в сообщении клуба.
29-летний испанец перешел в "Ливерпуль" 18 сентября и подписал с английским клубом долгосрочный контракт до 2024-го года.
Ранее хавбек выступал за испанскую "Барселону" и мюнхенскую "Баварию". В прошлом сезоне вместе с немецким топ-клубом выиграл кубок Лиги чемпионов. На его счету 235 матчей, 31 гол и 37 результативных передач за немецкий топ-клуб с 2013-го года.
- 23 августа "Бавария" победила французский ПСЖ со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов.
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