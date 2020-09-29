Партию экс-главы ЦИК Кивалова не зарегистрировали на выборах в Одессе

29 сентября, 2020, 17:10

Одесская городская территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации Украинской морской партии Сергея Кивалова на выборах

Об этом говорится в решении Одесского гортеризбиркома.

"... Отказать в регистрации всех кандидатов в депутаты, включенных в избирательные списки на первых местных выборах 25 октября 2020 года, выдвинутых Одесской областной организацией Украинской морской партии Сергея Кивалова в связи с нарушением порядка выдвижения кандидатов", - говорится в постановлении.

В документе отмечается, что причиной отказа является несоблюдение гендерных квот партии.

Читайте также: Кандидат от "Слуги народа" в мэры Одессы Филимонов не выходит во второй тур, - опрос

"Согласно ч. 9 ст. 219 Избирательного кодекса Украины, при формировании единого и територальних избирательных списков организация партии должна обеспечить присутствие в каждой пятерке (в местах с первого по пятое, с шестого по десятое и т.д.) каждого избирательный список мужчин и женщин не менее двух кандидатов каждого пола", - отметили в ТИК.

В то же время теризбирком зарегистрировал Кивалова кандидатом на должность городского головы Одессы.