 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНардеп "слуга" Потураев заявил, что в Украине должен быть признан отдельный "украинский русский язык"

Нардеп "слуга" Потураев заявил, что в Украине должен быть признан отдельный "украинский русский язык"


фото: Радіо Свобода
В Украине русский язык отличатся от того, на котором говорят в России, поэтому он должен быть признан отдельным "украинским русским языком"

Об этом заявил на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

"Я как филолог по первому образованию точно убежден, что русский язык в Украине меняется по многим параметрам. И совершенно точно, на мой взгляд, в среднесрочной или длинной перспективе он должен быть отдельным языком. Тогда в России будет русский язык, а в Украине - это вопрос для дискуссии - как филологической, так и в обществе", - отметил Потураев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать