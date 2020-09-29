Нардеп "слуга" Потураев заявил, что в Украине должен быть признан отдельный "украинский русский язык"

29 сентября, 2020, 22:39

В Украине русский язык отличатся от того, на котором говорят в России, поэтому он должен быть признан отдельным "украинским русским языком"

Об этом заявил на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

"Я как филолог по первому образованию точно убежден, что русский язык в Украине меняется по многим параметрам. И совершенно точно, на мой взгляд, в среднесрочной или длинной перспективе он должен быть отдельным языком. Тогда в России будет русский язык, а в Украине - это вопрос для дискуссии - как филологической, так и в обществе", - отметил Потураев.