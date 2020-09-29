На Одесчине полиция расследует убийство пяти собак, волонтеры обвиняют местного депутата

29 сентября, 2020, 16:05

В Одесской области полиция расследует убийство пяти собак жителем села Доброалександровка Овидиопольского района

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Овидиопольские полицейские начали производство по факту жестокого обращения с животными. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины.

"В ходе опроса 50-летний мужчина признался, что застрелил из охотничьего ружья "агрессивных", по его словам, животных. Он рассказал, что собаки якобы бросались на охранников фермерского хозяйства", - говорится в сообщении.

В полиции не раскрыли личность мужчины.

По данным членов общественной организации Animal SOS Odessa, собак застрелил депутат Овидиопольского районного совета от Аграрной партии Владимир Кишенко, несколько убитых животных были домашними.

В общественной организации отметили, что депутат не впервые расправляется с животными, а в адрес свидетелей уже поступали угрозы.

"Выяснилось, что он проделывает это не первый раз, чувствуя себя абсолютно безнаказанным", - говорится в сообщении.

По факту жестокого обращения с животными полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 299 УК Украины. Решение о вручении подозрения будет принято после завершения экспертизы тел погибших животных.

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