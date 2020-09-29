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Espreso.tvОбществоНа Марсе нашли озера с водой

На Марсе нашли озера с водой

На Марсе обнаружили три подземных озера с жидкой водой, а также подтвердили существование четвертого озера

Об этом сообщает Бабель со ссылкой на BBC.

Базой для открытия стали 134 наблюдения, которые проводил космический аппарат с 2012 по 2019 годы. Ученые убеждены, что под землей на Марсе скрыта система "водоемов, которые находятся примерно на глубине 800 метров.

Озера занимают площадь, которая приблизительно равна одной пятой площади Германии. Самое большое имеет ширину примерно в 30 км.

На этих глубинах недостаточно тепла, чтобы растопить лед, поэтому ученые считают, что там вода находится в жидкой форме из-за высоких концентраций солей.

Ученые давно предполагали, что под поверхностью Марса может быть вода.

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