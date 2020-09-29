Минэкономики прогнозирует рост инфляции в начале 2021 года из-за дополнительной эмиссии гривни
Об этом говорится в августовском инфляционном обзоре Минэкономики.
Согласно сообщению, в настоящее время, несмотря на некоторое смягчение, с точки зрения предупреждения инфляционных рисков, политики Национального банка Украины, ценовая динамика находится в прогнозируемом тренде (5,9% на конец года) и соответствует общей тенденции позитивного развития экономики.
"В дальнейшем следует ожидать, что процесс постепенного насыщения экономики деньгами с целью ее оживления, очевидно, сформирует более весомое давление на ценовую динамику в результате накопительного эффекта, который, скорее всего, существенно проявится только в начале следующего года", - говорится в обзоре .
В обзоре также отмечается, что по итогам августа дефляция составила 0,2%. Однако в годовом исчислении рост цен несколько ускорился, до 2,5%, что, в основном, явилось следствием августовского повышения стоимости коммунальных услуг.
В то же время рост цен с начала года составил 1,2% и был "рекордно низким для реалий последних лет".
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