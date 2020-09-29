Мерство как путь к президентству? Сергей Притула в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР
29 сентября, 2020, 13:10
Смотрите прямо сейчас
Мерство как путь к президентству? Баллотирование Притулы в мэры Киева - конец или продолжение шоу-бизнеса?
Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с шоу-меном и политиком Сергеем Притулой.
Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 13:00.
Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.
Если не успеете посмотреть здесь и сейчас, - в 22:00 включайте телеканал "Еспресо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры