Мерство как путь к президентству? Сергей Притула в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

29 сентября, 2020, 13:10

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Мерство как путь к президентству? Баллотирование Притулы в мэры Киева - конец или продолжение шоу-бизнеса?

Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с шоу-меном и политиком Сергеем Притулой.

Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 13:00.

Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.

Если не успеете посмотреть здесь и сейчас, - в 22:00 включайте телеканал "Еспресо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".