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Espreso.tvСпортМатч чемпионата Украины по футболу перенесли из-за вспышки коронавируса

Матч чемпионата Украины по футболу перенесли из-за вспышки коронавируса


фото: mfckrystal.com
Матч пятого тура первой лиги Украины между херсонским "Кристаллом" и "Альянсом" из Липовой Долины перенесен на неопределенный срок

Об этом сообщает официальный сайт "Кристалла".

Игра была запланирована на 6 октября, однако ПФЛ согласовала перенос матча из-за обнаружения больных коронавирусом в "Кристалле". Решение о новой дате матча будет принято позже.

В новом сезоне "Кристалл" занимает последнюю строчку в первой лиге, в активе херсонской команды 0 очков. "Альянс" с 7 баллами идет на четвертой позиции.

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