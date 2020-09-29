Матч чемпионата Украины по футболу перенесли из-за вспышки коронавируса

29 сентября, 2020, 19:15

Матч пятого тура первой лиги Украины между херсонским "Кристаллом" и "Альянсом" из Липовой Долины перенесен на неопределенный срок

Об этом сообщает официальный сайт "Кристалла".

Игра была запланирована на 6 октября, однако ПФЛ согласовала перенос матча из-за обнаружения больных коронавирусом в "Кристалле". Решение о новой дате матча будет принято позже.

В новом сезоне "Кристалл" занимает последнюю строчку в первой лиге, в активе херсонской команды 0 очков. "Альянс" с 7 баллами идет на четвертой позиции.

15 сентября был перенесен матч 3-го тура первой лиги Украины "Динамо" - "Нива" из-за вспышки коронавируса в луцком клубе.