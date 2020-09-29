Макрон: Если мы хотим построить мир, нам надо работать с Россией

29 сентября, 2020, 07:37

Европейским странам необходимо сотрудничать с РФ для достижения мира на континенте

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Вильнюсе во время пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой, сообщает Reuters.

"Мы считаем, что если мы хотим построить мир на европейском континенте, нам надо работать с Россией. Я говорю это на земле, которая пережила наихудшее, испытала на себе гнет, знает, что такое смерть. Но мы не можем делать вид, будто Европа - это остров вдали от России", - сказал Макрон.

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