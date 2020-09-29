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Espreso.tvСпортЛопес пообещал разобраться с Ломаченко за три раунда

Лопес пообещал разобраться с Ломаченко за три раунда


фото: Getty Images
Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что его бой против украинца Василия Ломаченко не продлится дольше трех раундов

Об этом Лопес заявил во время трансляции в Instagram.

По словам американца, он ставит деньги на то, что завершит поединок нокаутом не позднее третьего раунда.

"Я чувствую себя как чемпион. Не могу дождаться, я рад. Тренировочный лагерь проходит потрясающе. Осталось две недели, и мы надерем кое-кому задницу. Мы так долго шли к этому бою. Мы создаем историю. Нокаутирую я Лома в первом раунде? Бой не продлится и три раунда. Я поставлю на это деньги", - пообещал Лопес

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко обладает титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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