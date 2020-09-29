Лопес пообещал разобраться с Ломаченко за три раунда

29 сентября, 2020, 15:25

Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что его бой против украинца Василия Ломаченко не продлится дольше трех раундов

Об этом Лопес заявил во время трансляции в Instagram.

По словам американца, он ставит деньги на то, что завершит поединок нокаутом не позднее третьего раунда.

"Я чувствую себя как чемпион. Не могу дождаться, я рад. Тренировочный лагерь проходит потрясающе. Осталось две недели, и мы надерем кое-кому задницу. Мы так долго шли к этому бою. Мы создаем историю. Нокаутирую я Лома в первом раунде? Бой не продлится и три раунда. Я поставлю на это деньги", - пообещал Лопес

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко обладает титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

29 сентября Теофимо Лопес заверил, что уложится в лимит весовой категории перед поединком с Василием Ломаченко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb