Киевсовет засиял золотыми красками в поддержку борьбы с детским раком

29 сентября, 2020, 22:03

Во вторник, 29 сентября, столичную мэрию подсветили золотым цветом - таким образом организаторы акции хотели привлечь внимание к проблеме борьбы с онкологическими заболеваниями у детей

Об этом сообщил с места событий корреспондент Еспресо.TV Илья Евлаш.

Акция "Золотой сентябрь" прошла при поддержке благотворительного фонда "Таблеточки" и Киевсовета. Организаторы отмечают, что Украина нуждается в серьезной государственной поддержке в борьбе с этим вызовом. Поскольку государство не имеет ни должного финансирования, ни достаточного количества специалистов.

Вячеслав Быков, исполнительный директор благотворительного фонда "Таблеточки" отмечает, что организация уже работает над развитием нескольких серьезных инициатив.

"Первая из них - это разработка и утверждение национальной стратегии борьбы с раком в целом. Вторая - это повышение стандартов помощи детям, столкнувшимся с онкологией", - рассказал Быков.

Подобные акции проходят в этот день по всей планете. В частности, сегодня золотой наряд примеряет на себя Белый Дом в Вашингтоне (США) и CN Tower в Торонто (Канада). Однако в этих странах излечиваются от рака около 84%. В то время, как в Украине успешно преодолевают болезнь менее 50%.

Юлия Наговицына - директор департамента по работе с подопечными благотворительного фонда "Таблеточки", - убеждена, что ключ к решению проблемы лежит на Грушевского.

"Решение должно быть стратегическое. Это должны быть системные изменения на уровне Министерства здравоохранения, на уровне законодательства. Это должна быть реформа закупок, реформа медицинского образования, реформа вообще самой службы детской онкологии", - считает Наговицына.

Организаторы акции отмечают, что 2 недели назад все же удалось добиться повышения расходов на детскую онкологию. Так, до конца года детские онкоотделения будут получать больше денег почти в 5 раз.

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