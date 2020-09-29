Кушнирук: Сейчас нет оснований надеяться, что МВФ в этом году передаст хоть один транш
Такую позицию высказал Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра в программе "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
Он сказал, что не видит возможностей для того, чтобы Украина в этом году получила хотя бы меньше миллиарда от МВФ.
"Есть очень существенные замечания со стороны МВФ (а значит, соответственно, и Всемирного банка) о ситуации в Украине и о реформах, которые сворачиваются, и о ситуации с НАБУ, с Национальным банком, и со Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Все это - и плюс к тому же политические репрессии - не дает оснований надеяться, что МВФ даст нам хотя бы один транш в этом году", - отметил Кушнирук.
По его словам, официально МВФ об этом не заявлять не будет, но и деньгиег не даст.
В ответ на вопрос, обойдется ли Украина в следующем году без денег кредиторов, экономист сказал: "Мы обойдемся, но по факту - нам, скорее всего, их не дадут. В этом случае нам придется существенно сокращать различные бюджетные программы - хаотично, скорее все. И значительно дороже привлекать средства на рынке. Мы долгое время шли к тому, чтобы максимально удешевить долговые ставки, сейчас они будут расти".
Он подчеркнул, что для того, чтобы вообще отказаться от сотрудничества с МВФ, нужно проводить профессиональную ответственную бюджетную политику и реформы.
"Пока ни одного, ни другого правительство и эта власть делать не собираются", - резюмировал Кушнирук.
- Министерство финансов в своей стратегии ставит перед собой задачу отказаться от финансирования МВФ в 2023 году. Но к этому времени Украина должна быть честным партнером, поэтому перед внесением проекта бюджета-2021 документ передали в МВФ, рассказал министр финансов Сергей Марченко.
- Поданный в Верховную Раду проект бюджета имеет большой дефицит, поэтому для Украины очень весил остаться в программе МВФ. Такую позицию высказали эксперты в комментариях "Еспресо".
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