Кушнирук: Сейчас нет оснований надеяться, что МВФ в этом году передаст хоть один транш

29 сентября, 2020, 22:40

Ситуация с Национальным банком Украины (НБУ), Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) создают условия, в которых не стоит рассчитывать на транш от Международного валютного фонда (МВФ) до конца года

Такую позицию высказал Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра в программе "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

Он сказал, что не видит возможностей для того, чтобы Украина в этом году получила хотя бы меньше миллиарда от МВФ.

"Есть очень существенные замечания со стороны МВФ (а значит, соответственно, и Всемирного банка) о ситуации в Украине и о реформах, которые сворачиваются, и о ситуации с НАБУ, с Национальным банком, и со Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Все это - и плюс к тому же политические репрессии - не дает оснований надеяться, что МВФ даст нам хотя бы один транш в этом году", - отметил Кушнирук.

По его словам, официально МВФ об этом не заявлять не будет, но и деньгиег не даст.

В ответ на вопрос, обойдется ли Украина в следующем году без денег кредиторов, экономист сказал: "Мы обойдемся, но по факту - нам, скорее всего, их не дадут. В этом случае нам придется существенно сокращать различные бюджетные программы - хаотично, скорее все. И значительно дороже привлекать средства на рынке. Мы долгое время шли к тому, чтобы максимально удешевить долговые ставки, сейчас они будут расти".

Он подчеркнул, что для того, чтобы вообще отказаться от сотрудничества с МВФ, нужно проводить профессиональную ответственную бюджетную политику и реформы.

"Пока ни одного, ни другого правительство и эта власть делать не собираются", - резюмировал Кушнирук.