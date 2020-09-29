Комитет Рады инициировал обращение к Зеленскому с призывом отозвать Фокина из ТКГ
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Верховная Рада обращается к президенту Украины, руководителю Совета национальной безопасности и обороны Владимиру Зеленскому с призывом ... осудить высказывания и действия первого заместителя главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Фокина Витольда Павловича и прекратить его пребывания в составе ... делегации", - говорится в проекте постановления.
Отмечается, что Рада "выражает глубокую обеспокоенность системными, целенаправленными и ставящими под угрозу государственный суверенитет и национальную безопасность, высказываниями и действиями отдельных членов делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе, в частности первого заместителя главы делегации Фокина".
- Напомним, нардеп фракции "Голос" Соломия Бобровская направила депутатское обращение к президенту Владимира Зеленского с просьбой отозвать Витольда Фокина с должности первого заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
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