Комитет Рады рекомендовал принять в целом законопроект о Бюро экономической безопасности

29 сентября, 2020, 12:10

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде Украины принять в целом законопроект о Бюро экономической безопасности

Об этом сообщило информационное управление Верховной Рады.

"По результатам обсуждения, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде Украины проект Закона "О бюро экономической безопасности" №3078д принять во втором чтении и в целом как закон с предложениями субъектов права законодательной инициативы с учетом поправок", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, проект закона был разработан для ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, а также устранения дублирования их функций.

Так, проект закона предусматривает создание Бюро экономической безопасности, которое будет заниматься предотвращением, предупреждением, выявлением и расследованием уголовных преступлений в экономической сфере.

Отмечается, что народные депутаты поддержали решение, что конкурсная комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности должна состоять из трех человек от Кабинета министров, трех человек от Совета национальной безопасности и обороны, а также трех человек от Верховной Рады.

Кроме того, народные депутаты поддержали поправку, директор Бюро экономической безопасности должен иметь высшее юридическое или экономическое образование, стаж работы по специальности не менее 10 лет, опыт работы на руководящих должностях в органах власти, предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности не менее пяти лет. Также кандидат на должность должен свободно владеть государственным языком.

Напомним, по информации первого заместителя председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту оставить Службе безопасности Украины надзор по экономическим преступлениям.

3 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении закон о создании Бюро экономической безопасности.

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