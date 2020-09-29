Кажется, что темники Витольду Фокину пишут не в Офисе президента Зеленского, а в Кремле, - Синютка

29 сентября, 2020, 20:05

Создается впечатление, что темники и инструкции для представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина пишут не в Офисе президента Украины Владимира Зеленского, а в Кремле

Об этом в эфире программы Содержательно с Кристиной Яцкив на телеканале Еспресо заявил народный депутат от фракции Европейская солидарность Олег Синютка.

Отвечая на вопрос, что нужно делать после провокационного заявления Витольда Фокина, что он не видит никакого подтверждения войны между Украиной и Российской Федерацией, нардеп Синютка сказал: "Первое, что надо сделать, надо убрать господина Фокина побыстрее как представителя Украины в Трехсторонней контактной группе. Потому что то, что я слышал сегодня на комитете Верховной Рады, в конце концов то, что звучало из уст этого господина перед этим - это не что иное, как отражение российской позиции".

Олег Синютка также добавил, что заявления Витольда Фокина настолько провокационны, что создается впечатление, будто темники ему пишут в Москве.

"Порой кажется, что инструкции и темники для господина Фокина написаны не в Офисе президента Украины, а написаны в Кремле. Потому что говорить сперва о том, что боевики, убивавшие украинских граждан, должны проверять Вооруженные силы Украины. А сегодня он просто нагло повторял нарратив, который всегда звучал и звучит из уст всех представителей Кремля: "их там нет". И сегодня Фокин снова за ними в унисон утверждает: "их там нет", а кто же тогда убивал украинцев? А чьи же тогда танки, артиллерия зашли еще в августе 2014-го года на материковую территорию Украины", - считает народный депутат.