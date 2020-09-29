Кабмин на 757 тыс. грн сократил расходы на жилищные субсидии
29 сентября, 2020, 12:58
Кабинет министров сократил расходы на жилищные субсидии на сумму 757 тыс. грн и перенаправил эти средства на программу мероприятий по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью
Об этом говорится в Распоряжении Кабмина №1177-р от 28 сентября.
Согласно тексту Распоряжения, объем расходов потребления по программе "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа" будет уменьшен на 756 900 грн.
В то же время на эту сумму будет увеличен объем расходов по программе "Мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью".
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