Кабмин на 757 тыс. грн сократил расходы на жилищные субсидии

29 сентября, 2020, 12:58

Кабинет министров сократил расходы на жилищные субсидии на сумму 757 тыс. грн и перенаправил эти средства на программу мероприятий по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью

Об этом говорится в Распоряжении Кабмина №1177-р от 28 сентября.

Согласно тексту Распоряжения, объем расходов потребления по программе "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа" будет уменьшен на 756 900 грн.

В то же время на эту сумму будет увеличен объем расходов по программе "Мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью".

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