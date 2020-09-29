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Espreso.tvЭкономикаГосдолг Украины в августе сократился на 17 млрд грн, - Минфин

Госдолг Украины в августе сократился на 17 млрд грн, - Минфин


фото: ukrinform
Государственный и гарантированный государством долг Украины в августе уменьшился на 17 млрд грн и составил 2,3 трлн грн, или $85,1 млрд

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, в августе 2020 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 16,9 млрд грн и составил 2,3 трлн грн, или $85,1 млрд.

Отмечается, что государственный долг составил более 2 трлн грн, сократившись на 11,8 млрд грн в основном за счет уменьшения долга по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Гарантированный государством долг уменьшился на 5,1 млрд грн в основном за счет уменьшения задолженности перед Международным валютным фондом (МВФ).

В пресс-службе добавили, что в течение августа Минфин провел четыре аукциона по размещению ОВГЗ и привлек 23,4 млрд грн на финансирование государственного бюджета, из которых в иностранной валюте было привлечено $ 250,5 млн.

При этом расходы на погашение государственного долга в августе 2020 года составляли 38,7 млрд грн, а расходы на обслуживание государственного долга - 8,5 млрд грн.

По результатам второго квартала 2020 года показатель государственного долга к ВВП составил 50,8%, в то время как государственного и гарантированного государством долга к ВВП - 57,6%.

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