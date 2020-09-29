Французский телеканал ARTE показал Крым частью РФ, посольство Украины считает это сознательной пророссийской позицией

29 сентября, 2020, 20:56

Посольство Украины во Франции считает, что телеканал ARTE сознательно оправдывает аннексию Крыма Россией

Об этом пресс-служба учреждения сообщила в Facebook.

Телеканал ARTE в представлении инфографики о геополитической ситуации в Черноморском регионе показал оккупированный полуостров как часть территории РФ.

Об этом говорится в еженедельном выпуске Le Dessous des cartes ("С открытыми картами"), посвященном геополитической ситуации вокруг Черного и Азовского морей.

При этом Крым на обнародованных телеканалом картах появляется трижды в разных вариантах, но ни в одной презентации не показана принадлежность полуострова Украине.

"За прошедшие годы мы несколько раз говорили дирекции франко-немецкого канала ARTE о случаях некорректного отображения в их сюжетах временно оккупированного Крыма как российской территории. Очевидно речь идет о сознательной позиции канала: оправдывать аннексию вопреки международному праву", - заявили в посольстве.

Украинские дипломаты обратились к каналу с требованием объяснить позицию и исправить свой контент.