Французский телеканал ARTE показал Крым частью РФ, посольство Украины считает это сознательной пророссийской позицией
Об этом пресс-служба учреждения сообщила в Facebook.
Телеканал ARTE в представлении инфографики о геополитической ситуации в Черноморском регионе показал оккупированный полуостров как часть территории РФ.
Об этом говорится в еженедельном выпуске Le Dessous des cartes ("С открытыми картами"), посвященном геополитической ситуации вокруг Черного и Азовского морей.
При этом Крым на обнародованных телеканалом картах появляется трижды в разных вариантах, но ни в одной презентации не показана принадлежность полуострова Украине.
"За прошедшие годы мы несколько раз говорили дирекции франко-немецкого канала ARTE о случаях некорректного отображения в их сюжетах временно оккупированного Крыма как российской территории. Очевидно речь идет о сознательной позиции канала: оправдывать аннексию вопреки международному праву", - заявили в посольстве.
Украинские дипломаты обратились к каналу с требованием объяснить позицию и исправить свой контент.
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