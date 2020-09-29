Фокин заявил, что РФ требует "именно того, что записано в Минских договоренностях"

29 сентября, 2020, 16:18

Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин прокомментировал требования России в урегулировании конфликта.

Об этом он сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, передает РБК-Украина.

"Россия требует того, что именно записано в Минских договоренностях - провести выборы и тут, извините, против лома нет приема", - сказал Фокин.

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин заявил, что необходимо "объявить всеобщую амнистию".

По мнению Витольда Фокина, в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей необходимо создать международное временное правительство.