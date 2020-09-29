Фокин заявил, что РФ требует "именно того, что записано в Минских договоренностях"
29 сентября, 2020, 16:18
Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин прокомментировал требования России в урегулировании конфликта.
Об этом он сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, передает РБК-Украина.
"Россия требует того, что именно записано в Минских договоренностях - провести выборы и тут, извините, против лома нет приема", - сказал Фокин.
- Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин заявил, что необходимо "объявить всеобщую амнистию".
- По мнению Витольда Фокина, в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей необходимо создать международное временное правительство.
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