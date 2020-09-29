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Espreso.tvОбществоФокин заявил, что РФ требует "именно того, что записано в Минских договоренностях"

Фокин заявил, что РФ требует "именно того, что записано в Минских договоренностях"


фото: nikopol.net.ua
Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин прокомментировал требования России в урегулировании конфликта.

Об этом он сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, передает РБК-Украина.

"Россия требует того, что именно записано в Минских договоренностях - провести выборы и тут, извините, против лома нет приема", - сказал Фокин.

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