Еще трех человек задержали в Польше по делу экс-главы Укравтодора Новака
29 сентября, 2020, 18:59
В Польше задержали еще трех человек по делу эксглавы Укравтодора Славомира Новака
Об этом польское информагентство РАР, передает 24 канал.
Задержанных обвиняют в том, что они дали Новаку взятки за должности. Общая сумма - несколько сотен тысяч злотых.
Среди задержанных:
- экслава топливно-энергетического концерна Дариуш К .;
- экс-председатель правления энергетической компании Войцех Т.
Взятки давали якобы в период, когда Новак возглавлял политический Совет правительства и был министром транспорта, строительства и водных ресурсов Польши.
- Напомним, 20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.
- Первый заместитель руководителя САП Максим Грищук заявил, что бывший и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак принимал меры для получения неправомерной выгоды за строительство дорог в Украине, а также предлагал создать с международной компанией совместное предприятие в Польше.
- Суд в Варшаве отправил под стражу на три месяца бывшего главу Укравтодора Славомира Новака и двух его сообщников.
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