Еще трех человек задержали в Польше по делу экс-главы Укравтодора Новака

29 сентября, 2020, 18:59

В Польше задержали еще трех человек по делу эксглавы Укравтодора Славомира Новака

Об этом польское информагентство РАР, передает 24 канал.

Задержанных обвиняют в том, что они дали Новаку взятки за должности. Общая сумма - несколько сотен тысяч злотых.

Среди задержанных:

экслава топливно-энергетического концерна Дариуш К .;

экс-председатель правления энергетической компании Войцех Т.

Взятки давали якобы в период, когда Новак возглавлял политический Совет правительства и был министром транспорта, строительства и водных ресурсов Польши.

Напомним, 20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.

Первый заместитель руководителя САП Максим Грищук заявил, что бывший и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак принимал меры для получения неправомерной выгоды за строительство дорог в Украине, а также предлагал создать с международной компанией совместное предприятие в Польше.

Суд в Варшаве отправил под стражу на три месяца бывшего главу Укравтодора Славомира Новака и двух его сообщников.