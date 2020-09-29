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Espreso.tvОбществоЕще трех человек задержали в Польше по делу экс-главы Укравтодора Новака

Еще трех человек задержали в Польше по делу экс-главы Укравтодора Новака

В Польше задержали еще трех человек по делу эксглавы Укравтодора Славомира Новака

Об этом польское информагентство РАР, передает 24 канал.

Задержанных обвиняют в том, что они дали Новаку взятки за должности. Общая сумма - несколько сотен тысяч злотых.

Среди задержанных:

  • экслава топливно-энергетического концерна Дариуш К .;
  • экс-председатель правления энергетической компании Войцех Т.

Взятки давали якобы в период, когда Новак возглавлял политический Совет правительства и был министром транспорта, строительства и водных ресурсов Польши.

  • Напомним, 20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.
  • Первый заместитель руководителя САП Максим Грищук заявил, что бывший и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак принимал меры для получения неправомерной выгоды за строительство дорог в Украине, а также предлагал создать с международной компанией совместное предприятие в Польше.
  • Суд в Варшаве отправил под стражу на три месяца бывшего главу Укравтодора Славомира Новака и двух его сообщников.

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