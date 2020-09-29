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Espreso.tvОбществоЭмир Кувейта скончался в больнице США

Эмир Кувейта скончался в больнице США


фото: reuters
В США в возрасте 91 года в больнице скончался эмир Кувейта Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах

Об этом сообщает Al Jazeera.

"С большой грустью и сожалением мы сообщат о смерти шейха Сабаха аль-Ахмада аль-Джабера аль-Сабаха, эмира государства Кувейт", - сказал министр, ответственный за королевские дела, в обращении по телевидению.

Он стал эмиром Кувейта в январе 2006 года.

В августе 2019 года Сабаха госпитализировали.

В июле 2020 года он перелетел в США, обратившись за медицинской помощью после операции.

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