Доходы госбюджета-2021 можно увеличить на 20,6 млрд грн, - Счетная палата

29 сентября, 2020, 22:18

Ожидаемые доходы государственного бюджета на следующий год можно увеличить на 20,6 млрд грн, в том числе за счет ренты на добычу нефти и газа, а также лицензий на проведение азартных игр

Об этом заявил Валерий Пацкан, председатель Счетной палаты, говорится в программе "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

В проекте государственного бюджета на 2021 год не учли 15,1 млрд грн ренты за добычу нефти и газа; 2,4 млрд грн ввозной пошлины; 2,2 млрд грн лицензий на азартные игры и проведение лотерей; 0,9 млрд грн собственных поступлений бюджетных учреждений.

По оценке Счетной палаты, прогнозируемый рост реального ВВП на 4,6% в 2021 году довольно оптимистичен.

"К сожалению, существует много факторов, увеличивающих риски недостижения прогнозируемого роста экономики в следующем году и, как следствие, непоступление доходов в определенных объемах. Это, в частности рецессия, которая продолжается в промышленности и других отраслях, фактическое уменьшение кредитования и капитальных инвестиций, а также отток иностранного капитала", - отметил Пацкан.